Et gavekortfirmas pludselige deroute har med det samme fået konsekvenser for kunder, der nu må vinke farvel til de slotsophold, de har betalt for.

Og samarbejdspartnere som det kendte Kragerup Gods ser også ud til at blive ramt. Endda ganske hårdt, lyder det fra godsejer Birgitte Dinesen.

Ifølge hende står det vestsjællandske gods, der i disse dage er velbesøgt grundet et stort tilbagevendende julemarked, nemlig til at tabe et sekscifret beløb, siger hun.

Hun beklager, at kunder nu står med værdiløse gavekort til overnatninger på slottet.

Er du berørt af konkursbegæringen, eller ved du noget om sagen, så skriv til journalist Christian Hansen på chha@bt.dk.

»Kunderne tror, at det er os, der er banditterne, men det er en situation, vi er helt uden skyld i. Vi står med et enormt forklaringsproblem over for de mennesker, vi må afvise. De mennesker er rigtig kede af det, og det er vi også,« siger hun.

Birgitte Dinesen forklarer, at Kragerup Gods – i lighed med en række andre godser – normalt får penge fra firmaet Slot og Gods, når gæster har indløst deres gavekort til et ophold på det idylliske gods.

Et ophold for to inklusive morgenmad koster 795 kroner.

Men som følge af, at Slot og Gods nu står foran en konkurs, ser Birgitte Dinesen ud til at mangle pengene fra kundeophold gennem de seneste to måneder, fortæller hun.

»Jeg har en virksomhed med 70 mennesker, der skal have løn hver måned, så selvfølgelig betyder det noget, men det er ikke sådan, at vi må lukke,« siger godsejeren der i weekenden forventer 10.000 gæster til julemarkedet.

Det tabte beløb kan vise sig at svare til hele julehandlen, lyder det ærgerligt.

Advokat Jesper Baungaard fra Judica Advokaterne fortæller til B.T., at han fredag blev kontaktet af gavekortfirmaets ledelse med en anmodning om, at han skulle skrive rundt til de relevante kreditorer og oplyse om, at selskabet havde indgivet egenbegæring om konkurs.

Af cirkulæret, som B.T. har, fremgår det, at den truende konkurs er opstået pludseligt:

'Baggrunden for egenbegæringen er, at virksomheden ikke kan svare sine kreditorer til forfaldstid, og at betalingsudygtigheden ikke er forbigående.

'Endvidere er virksomhedens forudsætninger for videre drift afgørende forringet som følge af ophøret af samarbejdet med en samarbejdspartner, hvor det ikke har været muligt at reetablere den del af driften, som forsvandt som følge af ophøret.'

Direktør i Slot og Gods Mathis Bentzen skriver i en sms, at det endnu ikke står klart, hvor stort et tab konkursen vil føre med sig.

'Vi er ved at opgøre omfanget.'

'Da der stadig er aktiver i firmaet, er det endnu for tidligt at vide, hvor stort tabet vil være.'

Birgitte Dinesen gør sig ikke store forhåbninger om at se de mange penge igen, som Kragerup Gods har lagt ud for i form af ophold til gæster, som godset ikke har fået penge for at have haft overnattende.

»Det kan være, der er en sjat tilbage (i boet, red.), men vi er mange kreditorer, der skal dele det beløb, siger hun.«