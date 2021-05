Plejehjemmet Lyngbygård på Djursland blev efter nedlukningen i 2011 sat til salg. Vurderingen lød på 14 millioner kroner. Nu er det solgt for 250.000 kroner.

De 3.520 kvm store bygninger er altså solgt for hele 50 gange under vurderingsprisen. Nu skal det være hotel.

Det er Sara Mols Græsborg og tre investorer, der står bag købet og projekt 'lejlighedshotellet Djurs Housing', skriver TV 2 Østjylland.

Hun lægger ikke skjul på, at havde de skulle give meget mere end den kvarte million, så var projektet aldrig blevet til noget. Hun og investorerne er meget tilfredse.

»Det var en af mine gode venner, som tippede mig: Hold da op, kommunen har det her til salg for tredje gang, og denne gang er der ingen mindstepris,« siger Henrik Kruse Kristensen, der er en af investorerne.

Derfor blev de fire købere enige om, at de ville prøve at give et meget, meget lavt bud. Vupti, så havde de et nedlagt plejehjem til meget billige penge.

Plejehjemmet var sat til salg af kommunen, og Norddjurs Kommunes borgmester, Jan Petersen (S), fortæller til TV 2 Østjylland, at årsagen til den lave pris er, at man ikke kunne få mere for det.

Det havde stået for længe, og da man hørte om hotelprojektet, kunne man se værdien i mere liv til området.