Resultatet fald gevaldigt for japanske Sony i 2019. Specielt forretningen inden for computerspil trak ned.

Den japanske elektronikgigant Sony oplevede et markant fald i resultatet for regnskabsåret 2019, der sluttede med marts. Det viser regnskabet, der er offentliggjort onsdag morgen dansk tid.

Den store synder i regnskabet er forretningen inden for spillekonsoller og netværkstjenester. Her har Sony den historisk voldsomt populære spillekonsol Playstation og tilhørende onlinetjenester.

Samlet fik Sony en omsætning på 8260 milliarder yen i 2019 - 528 milliarder danske kroner. Det var et fald på fem procent. Værre ser det ud for overskuddet, der faldt med mere end en tredjedel til 582 milliarder yen fra 916 milliarder yen året før.

Forretningen inden for computerspil og konsoller omsatte for 1978 milliarder yen mod 2310 milliarder året før. Driftsresultatet faldt med omkring en tredjedel for divisionen.

Det sker, selv om coronavirus og den tilhørende selvisolering og hjemmetid ifølge Sony har øget driftsresultatet i de første tre måneder af 2020 med 2,8 milliarder yen til øget download af spil og software.

Generelt set blev divisionen i året ramt af stærk modvind på valuta, hvor salget i udlandet er blevet mindre værd. Samtidig falder salget af den efterhånden gamle Playstation 4 samt spil.

Den næste generation af Playstation, Playstation 5, forventes at komme op til jul.

Der var også tilbagegang for Sonys musikdivision. Mens omsætningen steg faldt resultatet med 90 milliarder yen til 142 milliarder yen.

Divisionen var - blandt andre ting - ramt af coronavirus. Den har betydet mindre salg af musik og rettigheder til tv-reklamer, barer og restauranter samt udskudte koncerter.

Der er også mindre salg af fysisk musik, og Sony nævner, at der ikke bliver indspillet meget ny musik på grund af coronarestriktioner. Det giver forsinkelser for nye udgivelser.

/ritzau/