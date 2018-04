Mens salget af de traditionelle B&O-produkter gik tilbage i tredje kvartal, er der fortsat vækst i B&O Play.

Struer. Den danske producent af højttalere og fjernsyn B&O havde fremgang i tredje kvartal af det forskudte regnskabsår 2017/2018.

- Vi opnåede et solidt resultat med 10 procent omsætningsvækst og forbedret lønsomhed, siger administrerende direktør i Bang & Olufsen Henrik Clausen i en meddelelse.

Udviklingen dækker over, at de mere traditionelle B&O-produkter i luksussegmentet lige akkurat gik tilbage med en procent, mens omsætningen i B&O Play gik frem med 25 procent.

B&O Play producerer bærbare højttalere og høretelefoner, mens Bang & Olufsen står bag de high-end fjernsyn, stereoanlæg og højttalere, som Struer-virksomheden nok er mest kendt for.

Det har længe været ventet, at B&O Play overhaler luksusdivisionen i omsætning. Men i tredje kvartal er der fortsat et stykke vej. B&O Play omsatte for 404 millioner kroner, mens Bang & Olufsen omsatte for 461 millioner.

Samlet fik B&O et resultat før skat på 50 millioner mod 8 millioner i samme kvartal i 2016/2017.

