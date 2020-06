Hjemsendte haveejere og en digital satsning har været en god cocktail for Plantorama under coronakrisen.

For mange danske virksomheder har den delvise nedlukning af Danmark for at begrænse smittespredningen i landet været et slag i mellemgulvet - men for plantecenterkæden Plantorama var den ekstra hjemmetid til haveejere med grønne fingre også en mulighed, som blev grebet.

Det fortæller plantecenterkæden i forbindelse med sit regnskab for sidste år.

Plantorama havde igen i 2019 vokseværk og har nu 11 plantecentre i hele landet.

Og her blev der travlt, da lønmodtagere i hele Danmark blev sendt hjem i marts og april. Det fik plantecenteret til at satse på, at kunderne kunne bestille digitalt og enten hente eller få bragt sine varer ud.

Det har ifølge direktør Peter Vang Christensen været en succes.

- Da corona satte ind, var behovet for at kunne få planter og haveartikler leveret stort. Det reagerede vi hurtigt på, og tiltaget har vist sig at være en stor succes, siger direktøren i en pressemeddelelse.

Og direktørens ord er også ført ind i regnskabet for 2019, hvor der er sat lidt ord på, hvad nedlukningen betød i kroner og øre i år:

- Udbruddet og spredning af Covid-19 har haft en væsentlig påvirkning på omsætningen i marts måned 2020 for Plantorama A/S. Den manglende omsætning er til gengæld til fulde indhentet i starten af april 2020.

- Blandt andet i kraft af lanceringen af koncepterne "klik og hent" og "klik og få leveret", som er kommet rigtig godt fra start og virkelig har haft sin berettigelse i en tid, hvor mange kunder ikke har haft lyst til at besøge den fysiske forretning.

Dermed red Plantorama videre på et 2019, hvor omsætning og overskud fortsatte med at vokse. Selskabet bag nærmer sig en omsætning på en halv milliard kroner om året. Det gav i 2019 et overskud på 34 millioner kroner.

Plantorama har i flere år i træk formået at øge sin omsætning og samtidig også blive mere lønsom - altså øge sit overskud målt relativt til omsætningen.

/ritzau/