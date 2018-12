Aktierne i Sydbank fik hurtigt en kajeryster oven på nyheden om, at banken må nedjustere sine forventninger.

Finansmarkederne har været en våd klud i ansigtet på Sydbank, der må nedjustere sine forventninger til hele året.

Det sker, efter at banken i sit regnskab for tredje kvartal også måtte levere en nedjustering.

- Udviklingen på de finansielle markeder medfører, at der for fjerde kvartal 2018 forventes et negativt beholdningsresultat samt en handelsindtjening, der er lavere end normalt, skriver Sydbank.

Beholdningsindtjening er afkastet på de værdipapirer, banken selv ejer, mens handelsindtjeningen er de penge, man tjener på kunders handel med værdipapirer.

Nyheden sendte tirsdag kortvarigt aktierne i Sydbank ned med over 12 procent. Efterfølgende har aktiehandlerne dog besindet sig og sender aktien ned med mere moderate 3,5 procent.

Sydbank ser nu overskud for 2018 i intervallet 1150 til 1225 millioner kroner. Tidligere ventede banken et resultat mellem 1250 og 1325 millioner kroner.

Før nedjusteringen i slutningen af oktober i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal var forventningen til et overskud på op til 1540 millioner kroner.

Om den nedjustering skrev Sydbank:

- Der forventes en begrænset vækst i dansk økonomi i 2018. Indtjeningen i alt forventes at være lavere end den realiserede indtjening i 2017. Der forventes en mindre stigning i basisomkostningerne i 2018.

Aktierne i Sydbank har været hårdt ramt i 2018, hvor de er faldet med en tredjedel.

/ritzau/