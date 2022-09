Lyt til artiklen

Pizza Pizza i Odense har ifølge TV 2 Fyn ubetalte parkeringsbøder for mindst 285.000 kroner. Bøder, som har hobet sig op igennem flere år.

Det forarger en lokalpolitiker, som nu kræver handling.

»Jeg synes, det er uhørt, og jeg er rasende over det. Det er jo nogen, der systematisk bryder reglerne,« siger by- og kulturrådmand i Odense Kommune, Søren Windell (K), til TV 2 Fyn.

Han har derfor bedt kommunens forvaltning om at undersøge, hvad der kan gøres for, at Gældsstyrelsen inddriver pizzeriaets store p-bødegæld.

Mange af Pizza Pizzas p-bøder er ifølge lokalmediet blevet uddelt lige foran pizzeriaet. Her holder Pizza Pizzas køretøjer, når de bringe varme pizzaer ud til kunderne – men det er ulovlige holdepladser.

Pizza Pizza ønskede ikke at stille op til et interview med TV 2 Fyn.

Også udenlandske bilister stikker i stor stil af fra parkeringsbøder.

