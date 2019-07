Verdens største pizzakæde, Domino's, vokser. Men modvind gør væksten mindre end ventet, skriver Reuters.

Kæden Domino's, hvis danske franchise for nylig kollapsede efter historier om hygiejneproblemer, bliver større og større. Væksten kan dog ikke følge med investorerne forventninger.

Det viser halvårsregnskabet for Domino's, der trods vækst sender selskabets aktiekurs ned tirsdag eftermiddag.

- Dette her vil ikke ændre på kritikernes opfattelse af, at strukturelle ændringer - bedre pizzakonkurrence og en opdeling af markedet - grundlæggende har ændret Domino's muligheder for vækst og fordelingen af den, skriver analytiker hos Bernstein Sara Senatore i en kommentar ifølge Reuters.

Domino's, hvis navn pryder 16.314 pizzeriaer verden over - heraf 5612 i USA - omsatte for 1,6 milliarder dollar på verdensplan i første halvår. Nettoresultatet steg med små 20 millioner dollar til 185 millioner dollar.

Kigger man på andet kvartal lød overskuddet på 92 millioner dollar på en omsætning på 811,6 millioner dollar.

- Det har været et godt andet kvartal, specielt for antallet af solgte pizzaer, i takt med at vi forsøger at balancere detailsalget mellem eksisterende butikker og butiksåbninger, skriver Ritch Allison, administrerende direktør i Domino's, i regnskabet.

Analytikerne er dog ikke enige. Væksten i salget butikker, der har været åbne mere end et år, steg med tre procent i USA og 2,4 procent i resten af verden. Det var under analytikernes forventninger.

Domino's er kendt for sin udbringning, men har fået skarp konkurrence fra nye tjenester som UberEats og GrubHub i USA.

For at imødegå det arbejder Domino's ifølge Reuters med en strategi, der hedder "Fortressing", der skal nedbringe udbringningstiden ved at åbne nye pizzeriaer nær gamle. Det sætter sig i væksten i eksisterende butikker.

Aktierne falder tirsdag eftermiddag med seks procent efter regnskabet.

Dominos forretningsmodel indebærer mange franchises. Derfor er omsætningen ikke lig salget af pizzaer. I regnskabet fremgår det, at salget i butikkerne var på over 3,2 milliarder dollar i andet kvartal.

Kæden blev startet i 1960 og er i over 85 lande verden over.

/ritzau/