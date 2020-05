Coronakrisen har krævet endnu en konkurs. Denne gang er det en pizzakæde, som ville give danskerne gourmet-pizzaer, der må lade livet.

Det skriver Finans.dk.

Det drejer sig om den finske kæde Classic Pizza, der åbnede sin første restaurant i Aarhus i 2017. Siden fulgte to restauranter i København i Magasin og i Frederiksberg Centret.

Classic Pizza skilte sig ud ved at satse på luksus-pizzaer.

Hos Classic Pizza var der også dessertpizzaer på menuen Foto: Asger Ladefoged Vis mere Hos Classic Pizza var der også dessertpizzaer på menuen Foto: Asger Ladefoged

Finans.dk skriver, at en pizza kostede mellem 95 og 210 kroner og kunne fås med topping som honning og shiitake-svampe og et glas champagne til.

Et koncept, der har været en stor succes i Finland, men som ikke nåede at slå igennem i Danmark.

Kæden har ifølge Finans.dk haft underskud sine to første år i Danmark, og efter coronakrisen ramte, har det danske datterselskab erklæret sig selv konkurs.

Konkursboet er i øjeblikket ved at afsøge markedet for, om der er nogle pizzarestauranter, der er interesserede i at overtage lokalerne i Magasin og i Frederiksberg Centret, skriver Finans.dk.