Restaurationsbranchen bløder kraftigt under coronakrisen, og senest måtte Umut Sakarya lukke en af sine restauranter. Han var ude og kritisere regeringens krav om, at man ikke må have haft underskud i seneste regnskabsår, for at få del i regeringens omkostningshjælpepakke.

Det er en kritik som Gorm Wisweh, stifter af pizzakæden Gorm's, deler med sin restauratør-kollega.

»Vi kan ikke få fuldt udbytte af regeringens omkostningshjælpepakker, da vi sidste år åbnede nye forretninger, og dermed har haft en del etableringsomkostninger. Det rammer os, der sidste år har ville vækste, men det rammer også alle de nye iværksættere, da det er virkelig få, der kan prale af at have lavet overskud det første år i branchen.«

»Så det er lidt nederen. Men jeg ved også, at der er nogle brancheforeninger, der er i gang med at tale med regeringen om, at det måske er ret unfair. Man føler sig straffet som iværksætter,« siger Gorm Wisweh til B.T.

Pizza fra Gorms Pizza. Foto: Malte Kristiansen Vis mere Pizza fra Gorms Pizza. Foto: Malte Kristiansen

Tidligere kom det frem, at 40 funktionæransatte i pizzakæden sammen med ledelsen havde accepteret en lønnedgang på ikke mindre end 25 pct. i et forsøg på at undgå fyringer.

Den løsning har betydet, at kæden endnu ikke har fyret nogle ansatte, og samtlige timeansatte er fortsat sendt hjem med fuld løn.

Det er også et tiltag, der er med til at betyde, at Gorm Wisweh mener, at kæden meget gerne skulle være sikret til efter sommerferien, hvis coronakrisen fortsætter så længe, men så kan det også begynde at stramme til:

»Coronakrisen presser os ret meget. 2020 er et år, hvor vi bare skal overleve, og så se frem mod 2021, hvor vi forhåbentlig kan vækste forretningen igen. Vi ryster ikke på hånden endnu, men det der gør, at vi ikke kan sove om natten, er, at vi ikke ved, hvor længe krisen fortsætter.«

Gorm Wisweh. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Gorm Wisweh. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi tror ikke, at det her er vores endeligt, men det er svært at sige på den lange bane. Fortsætter det meget længere tid, så skal der nye initiativer på banen,« mener Gorm Wisweh.

Selvom det er en hård tid, så prøver iværksætteren at se lyst på tingene:

»Jeg har mørke dage, det har jeg. Jeg synes fandeme, at det er hårdt. Men jeg prøver at have idé-hatten og den positive hat på og dermed se muligheder.«

»Jeg siger til mig selv, at vi kommer igennem det her. Vi glæder os virkelig til at vise initiativer og produkter frem, som vi har nørklet med i denne tid, når vi er ude på den anden side,« slutter Gorm Wisweh.

Gorm's åbnede op for take-away i fredags for udvalgte forretninger i København, det samme gjorde en af deres forretninger i Aarhus mandag.