»De der økokøer, der kommer på græs, ikke? Lige så tung i røven, men lige så glad. Det, tror jeg, er et meget godt billede på, hvordan jeg har det i dag. Jeg har sunget hele morgenen.«

Sådan lyder det fra restaurantejer Gorm Wisweh. Hos Gorm's Pizza i Nyhavn sidder fire gæster med hver deres pizza og øl fra fad. Omkring dem er der masser af plads - ikke mindst markeret i den grå gaffatape, der pryder gulvet og markerer, hvor man må sidde som gæst i restauranten.

Fremmødet er ikke overvældende på restaurantens første åbningsdag efter coronanedlukningen, men ejer Gorm Wisweh er mildest talt lykkelig over at kunne åbne biksen igen.

»Det handler meget om at få lov at bidrage igen. Både til kulturlivet, til menneskers oplevelser og til samfundet igen. Det ligger os meget på sinde. Vi kigger ikke ind i en guldrandet forretning på nogen måde, men det er bare fedt at være i gang igen.«

Gorm Wisweh lokker med champagne, hvis man lægger vejen forbi nyåbnede Gorms i Nyhavn 14.

Det siger Gorm Wisweh, da B.T. besøger ham i restauranten i Nyhavn, lige efter han har slået dørene op for gæster.

Gorm Wisweh og hans ansatte har fulgt sundhedsmyndighedernes retningslinjer til punkt og prikke. Der står sprit overalt i den forholdsvis lille restaurant, og der er langt mellem pladserne. Bordene er ikke dækket på forhånd. Det bliver de i stedet, i takt med at gæsterne tjekker ind, og det er en garanti for, at servicen er ren og uberørt af andre.

»Vi har løbet rundt med målebånd og lavet restauranten tre gange og fundet en god løsning. Vi skal både have forretningen til at køre, og vi skal skabe tryghed for gæsterne, men vi skal ikke miste oplevelsen af at gå ud. Hvis vi føler, vi sidder på en hospitalsseng og spiser, når vi går ud, så er der ingen grund til at åbne. Vi åbner jo, fordi vi gerne vil have et kulturliv tilbage,« lyder det.

Selvom det har været et stort arbejde at gøre klar til åbningen, og på trods af at Gorm Wisweh og hans ansatte har haft rygende travlt op til åbningen, mener restaurantejeren, at myndighedernes retningslinjer for åbningen giver god mening:

Gorm Wisweh og hans ansatte har strytet rundt for at leve op til myndighedernes retnignslinjer for restauranterne.

»Jeg synes, at balancegangen mellem sundhedsmyndighedernes anbefalinger og de politiske ønsker, og det, vi skal begå os i som restauratører, har mødtes ret pænt,« siger han og fortsætter:

»Jeg kan stå på mål for de retningslinjer fra min side af bordet og sige: 'Det kan jeg sagtens leve op til, og det kan jeg faktisk også godt lave en drift af en restaurant på, hvor vi ikke åbner til at lave underskud’. Det er en rigtig fornuftig og brugbar aftale.«

Men det har ikke været let at holde den populære pizzakæde lukket. Det erkender Gorm Wisweh blankt.

»Det har været virkelig, virkelig hårdt at holde lukket. Det synes jeg. Det har været etaper af at erkende, hvad det egentlig var, også fordi man jo naturligvis ikke har vidst, hvor lang tid coronakrisen ville vare, og udmeldingerne fra myndighederne var i starten meget, meget flyvske,« forklarer han.

»Det er en af de dage, hvor alt går rigtig hurtigt, og efter jeg har været her i Nyhavn nogle timer, så hopper jeg videre til nogle af de andre restauranter, som åbner i dag. Bare lige for, at personalet også kan se, at jeg faktisk har savnet at se dem på deres abejde,« siger Gorm Wisweh.

»Jeg har været nervøs for, om vi ville overleve, og jeg ville have et job på den anden side. Så det har været skidehårdt, og det har også været skidehårdt at skulle kommunikere det som leder og chef, fordi man jo ikke har kunne svare tydeligt. Man har kunne svare med sine bedste forhåbninger og ønsker og håb for fremtiden, men man har ikke kunnet være konkret om tingene.«

I starten af april valgte ledelsen og de funktionæransatte i kæden at gå ned i løn, mens timeansatte blev sendt hjem med løn.

Sådan har kæden undgået fyringer i perioden, hvor coronakrisen har hærget restaurationsbranchen.

Bekymringerne ligger Gorm Wisweh nu bag sig og vender sig i stedet mod de fire fremmødte pizza-kunder i sin restaurant. Han forventer ikke noget, for løbet er kørt, hvis han havde et ønske om en decideret guldrandet forretning i år, siger han.