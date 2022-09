Lyt til artiklen

SAS' kamp for overlevelse har naturligt nok meget stor betydning for det kriseramte luftfartsselskabs ansatte.

Især for én medarbejdergruppe.

Hvis SAS kommer igennem rekonstruktionen ved en amerikansk domstol, hvor luftfartsselskabet har søgt om konkursbeskyttelse, står både nuværende og tidligere piloter til at modtage 70 millioner kroner til deling, skriver Finans.

Det svarer til, at hver af de over 1.000 piloter vil modtage op mod 70.000 kroner før skat.

Hvordan kan det være?

Jo, det skyldes en paragraf i aftalen mellem SAS og piloterne, som får en ekspert til at spærre øjnene op.

Af paragraffen fremgår det, at piloterne på lige fod med andre kreditorer kan gøre krav gældende mod SAS, hvis den skandinaviske luftfartsgigant overlever. Årsagen er, at piloterne ifølge deres amerikanske advokater har ret til betaling for tabt arbejdsindtægt på grund af de mere fleksible arbejdsvilkår og den lønnedgang, de har accepteret som en del af SAS' omfattende spareplan.

»Det er meget usædvanligt, at piloterne på den måde bliver ligestillet med andre kreditorer,« siger aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen til Finans.

Det er piloter, som var ansat hos SAS i maj 2020, som har ret til at modtage de op mod 70.000 kroner, hvis SAS overlever. I givet fald udbetales pengene over en periode på fem et halvt år.

Først skal den amerikanske domstol dog godkende aftalen.

Den amerikanske kapitalfond Apollo Global Management, som låner SAS fem milliarder livsnødvendige kroner, har fået tilføjet nogle opsigtsvækkende betingelser til låneaftalen.

