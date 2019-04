Piloterne i flyselskabet SAS vil have mere i løn. Det er SAS ikke tilhænger af, hvilket har ført til, at piloterne strejker. Samtidig har den administrerende direktør i SAS, Rickard Gustafson, selv fået et lønhop på 40 pct. siden 2015.

Det viser en årsrapport fra SAS, skriver det norske medie E24.

Nærmere bestemt viser rapporten, at Gustafsons løn er gået fra fra 5,6 millioner danske kroner til 7,8 danske millioner kroner.

Tilbage i 2012 havde SAS ellers en økonomisk krise, hvorfor Gustafson reducerede sin egen løn med 20 pct. Men SAS's økonomi er tilbage på vinger med det seneste overskud på 2 milliarder kroner, som Gustafsons egen bankkonto synes at afspejle.

Richard Gustafson har selv modtaget et lønhop, hvilket frustrerer piloterne. Foto: TOVE ERIKSSON Vis mere Richard Gustafson har selv modtaget et lønhop, hvilket frustrerer piloterne. Foto: TOVE ERIKSSON

Og forskellen mellem ledelse og de ansatte frustrerer i høj grad piloterne. Det udtaler Christian Laulund, der er formand for de norske SAS-piloters forening.

»SAS må kunne se det paradoksale i, at en gruppe vender tilbage til 'almindelige vinger' (lønninger, red.), men samtidig er man ikke villige til se mod os, der også var med i redningsaktionen dengang,« udtaler Christian Laulund, kaptajn i SAS, på piloternes vegne og henviser til krisen i 2012.

Det var den 26. april, at strejken brød ud i Sverige, Norge og Danmark.

Stridens kerne mellem de skandinaviske piloter og SAS er løn og arbejdstid. Det er uvist, hvad danske og norske piloter kræver i lønstigning. De svenske piloter krævede angiveligt en lønstigning på 13 procent i forhandlingerne.

Aflyste flyruter fortsætter onsdag. Foto: OLE BERG-RUSTEN Vis mere Aflyste flyruter fortsætter onsdag. Foto: OLE BERG-RUSTEN

De blev angiveligt tilbudt 2,3 procent mere i løn, men det takkede piloterne altså nej til, hvorefter forhandlingerne brød sammen.

Ifølge kommunikationschef i SAS Norge, Knut Morten Johansen, bør piloterne hæfte sig ved, at de ikke blev ramt under SAS's krise tilbage i 2012.

»Siden nær-død-oplevelsen i 2012 har vi haft en svært vellykket omstilling, hvor mange desværre har mistet sit job. I alle andre grupper end pånær piloternes, bliver der færre ansat,« fortæller Knut Morten Johansen, der ikke kommenterer yderligere på lønforskellen mellem ledelsen og de ansatte.

Også onsdag strejker piloterne, hvilket vil have ført til 3306 aflysninger og påvirket 327.000 passagerer.