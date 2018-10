Atypiske kontrakter kunne presse Primera Air-piloter til at flyve, når de var syge, fortæller Jens Anker Nielsen, som var kaptajn i det nu krakkede flyselskab Primera Air til avisen Danmark.

Hvis du indenfor de seneste år har booket en rejse gennem Bravo Tours eller Sun Tours, er der stor sandsynlighed for, at du har fløjet med et Primera Air-fly. Det nu krakkede Primera Air var de to rejseselskabers primære flypartner.

Men mens Bravo Tours og Sun Tours er forholdsvis velrenommerede firmaer, er det langt fra tilfældet med Primera Air, der har samme islandske ejer. Nu står en tidligere kaptajn i Primera Air frem i avisen Danmark og fortæller om ansættelsesvilkår, han mener, pressede flysikkerheden.

»Der var en høj andel af "flight-pay" i Primera, kun løn under få dages sygdom, ingen ferie, et meget lavt erfaringsniveau blandt styrmænd, kaptajner, instruktører og kabinepersonale. Der var en høj grad af skift i døgnrytme, og en stor andel besætningsmedlemmer, som pendlede langt for at komme på job. Der er mange, som har fløjet på basis af meget lidt søvn,« siger 52-årige Jens Anker Nielsen fra Langø på Nordfyn, der begyndte at arbejde som kaptajn for flyselskabet i marts, til avisen Danmark.

Han har 33 års erfaring i branchen fordelt på 12 år i flyvevåbnet, 12 år som styrmand i den civile luftfart og 9 år som kaptajn.

Arbejdsforholdene hos Primera er de værste, han har oplevet.

»Det er det første selskab, jeg har arbejdet for, hvor jeg ikke anbefalede folk, jeg kender, at flyve med det. Det skyldes både risikoen for konkurs, men især flysikkerheden,« siger Jens Anker Nielsen til avisen.

Han var ansat af et kontraktbureau kaldet Aviation Staffing, ASTA, som havde adresse på Malta. Et bureau, som Primera Air ifølge Jens Anker Nielsen benyttede for at kunne ansatte piloter som såkaldte "self-employed contractors".

Fagforeningen FPU, Flyvebranchens Personale Union, betragter "contractors" som falske selvstændige, og mener flyselskaberne benytter betegnelsen med det ene formål at omgå overenskomster og lønmodtagerrettigheder.

Af Jens Anker Nielsens kontrakt, som avisen Danmark har læst, fremgår det, at der var løn under sygdom i maksimalt ti dage på et år. Samtidig var han ikke berettiget til betalt ferie, og en stor del af hans løn afhang af den såkaldte flight-pay, som blev udregnet efter, hvor mange timer, han var i luften.

Ifølge Jens Anker Nielsen var størstedelen af de piloter, der betjente Primera Airs fly, ansat på denne måde.

»Det dur ikke, at der er en direkte forbindelse til piloternes tegnebog, når de skal overveje, om de selv er syge, eller om flyet fejler noget. Hvis man besluttede, at man ikke var frisk til at flyve, eller at flyveren ikke var "fit for fight", kostede det lynhurtigt 5000 kroner af lønnen. Jeg ved, det har fundet sted, at piloter har fløjet, når de var syge,« siger Jens Anker Nielsen.

Han efterspørger fornyet lovgivning og øget politisk fokus på området.

»Flightpay burde ikke være lovligt. Det burde heller ikke være lovligt ikke at give betalt ferie eller løn under sygdom. Lovgivningen omkring flyve-hviletid burde også tage bedre højde for døgnrytmeskift. Flysikkerheden er under pres i branchen, og det var Primera Air et godt eksempel på. I virkeligheden skal det her løses på EU-plan. Det er branchen som sådan, der har et problem. Primera er ikke et isoleret tilfælde.«

Administrerende direktør i Bravo Tours og Sun Tours og tidligere bestyrelsesmedlem i Primera Air, Peder Hornshøj, afviser kritikken af flysikkerheden i Primera Air.

»Som rejsearrangør har vi altid været glade for at bruge Primera, de har altid leveret god kvalitet, service og fly til tiden stort set hver gang. Vi har aldrig haft andet end stor tiltro til sikkerheden,« siger han til avisen Danmark.