I kølvandet på en højesteretsdom vil PFA Pension betale millioner tilbage efter at have brudt arvereglerne.

PFA Pension betaler 25 millioner kroner tilbage til folk, der er blevet snydt for deres arv.

Det sker, efter at en højesteretsdom tirsdag slog fast, at pensionsselskabet har brudt arvereglerne.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

- Vi er gået tilbage til 2011 og har identificeret cirka 75 sager.

- Vi vil nu se på hver enkelt sag, tage kontakt til eventuelle livsarvinger og sørge for at pengene udbetales til de rette, siger PFAs juridiske direktør, Dorthe Bundgaard, til Finans.

I den pågældende højesteretsdom havde en datter ikke fået den arv, hun var berettiget til.

Arven gik i stedet til faderens samlever, selv om arvereglerne på det tidspunkt foreskrev, at børn står før samlevere i arverækken.

PFA Pension sendte i 2011 et brev ud til 344.000 kunder, hvor de informerede om, at reglerne blev ændret til, at samlevere sidestilledes med børn i arverækken.

Højesteret fastslog imidlertid, at der var tale om "passiv accept", og at det var i strid med loven.

/ritzau/