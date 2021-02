PFA's investeringer har i 2020 været udfordret af corona. Alligevel er der opnået et afkast på 31 milliarder.

På trods af turbulente aktiemarkeder under coronakrisen har PFA formået at skabe et fornuftigt afkast på sine investeringer.

Samlet for året har PFA opnået et investeringsafkast på 31 milliarder kroner.

Det viser regnskabet for 2020 fra virksomheden, der med omkring en million kunder er landets største pensionsselskab.

- 2020 er et år, vi aldrig vil glemme, siger PFA's administrerende direktør, Allan Polack, til regnskabet.

- Covid-19 satte et voldsomt præg på hele året, og vi måtte i PFA omstille os meget hurtigt til en ny virkelighed.

- Derfor er det på mange måder meget tilfredsstillende, at vi går ud af 2020 som et styrket PFA, siger Allan Polack.

Den positive udvikling i PFA's afkast gennem året skal ses i lyset af en generel vending på de finansielle markeder gennem 2020.

Særligt i foråret, hvor coronavirusset udviklede sig til en pandemi, var der stor uro på de finansielle markeder.

Siden faldt der mere ro på markederne, ikke mindst takket være finansiel hjælp fra centralbankerne og gigantiske økonomiske hjælpepakker.

