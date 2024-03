Pensionsopsparingerne tog revanche sidste år efter et sløjt 2022. Danske og amerikanske aktier gav pote.

De fleste pensionsopsparinger fik et hug i nedadgående retning i 2022, hvor aktiemarkederne blødte og kurserne faldt.

Men i 2023 gik det heldigvis den anden vej. I hvert fald for de 1,3 millioner danskere, der er kunder i PFA Pension.

Her lykkedes det nemlig at opnå et afkast på 49 milliarder af de investerede midler. Det betyder, at en typisk kundes pensionsdepot er vokset med 12,1 procent.

- Det giver økonomisk tryghed til vores kunder, at vi får afbødet de værste tab, når markederne falder som i 2022, og samtidig kommer godt med, når markederne igen er mere positive, som de var i 2023.

- Det giver os også tro på og forventninger om, at vi i de kommende år kan fortsætte med at levere attraktive til vores kunder, siger administrerende direktør Ole Krogh Petersen i en kommentar til årets resultat.

Årsagen til det positive afkast er for det første, at 2023 var et godt aktieår.

PFA's aktier gav et afkast på 18 procent hen over året og ydede dermed det største bidrag til det samlede afkast.

PFA solgte ud af sine kinesiske aktier og satte blandt andet en del penge i de syv største techselskaber i USA. Men også de danske aktier i porteføljen gav et pænt afkast.

Blandt andet takket være store kursstigninger på Novo Nordisk og Danske Bank gav de danske aktier et afkast på 28,2 procent.

Obligationsinvesteringerne gjorde det også godt med et afkast på 6 procent takket være de rentestigninger, der trak kurserne opad.

Til gengæld har en række af PFA's ejendomsinvesteringer givet negativt afkast.

Det skyldes blandt andet dalende efterspørgsel på kontorejendomme som følge af den øgede mængde hjemmearbejde, særligt i USA.

I 2024 forventer PFA, at aktiemarkedet vil give et afkast på mellem 5 og 10 procent, men krigene i Ukraine og Mellemøsten kan svække væksten, og så vil det kommende amerikanske præsidentvalg formentlig også få indflydelse på udviklingen i verdensøkonomien.

/ritzau/