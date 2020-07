Den norske hotelmilliardær Petter Stordalen har sikret sig et større pengebeløb, der kan hjælpe til at styre ham sikkert gennem coronakrisen.

Nærmere bestemt har Stordalen sikret sig et beløb i omegnen af én milliard kroner på salget af den ejendom, som huser Clarion Hotel Amaranten i Stockholm, skriver Finans.

»Ejendommen var egentlig ikke til salg, men det er svært at takke nej til en handel, når køberen er seriøs, købestærk og har en tydelig udviklingsplan for bygningen,« siger Petter Stordalen oven på handlen.

Salget af ejendommen, til ejendomsinvestoren NREP, vedrører dog ikke hoteldriften, der altså fortsætter som hidtil.

Petter Stordalen har solgt en ejendom i Stockholm for cirka én milliard kroner. Foto: Celina Dahl Vis mere Petter Stordalen har solgt en ejendom i Stockholm for cirka én milliard kroner. Foto: Celina Dahl

Det store salg kommer oven på en periode, hvor den norske milliardær har fortalt, at han som følge af coronakrisen har tabt tæt på 700 millioner danske kroner på sine hoteller.

Tilbage i maj fortalte Petter Stordalen, at han i løbet af april tabte i omegnen af 300 millioner kroner på Nordic Choice-koncernen, hvor 7.500 medarbejdere var blevet sendt hjem, mens hoteller måtte lukke.

Ifølge Finans lykkedes det dog for Stordalen at skaffe et milliardlån til koncernen, der dermed sikrede overlevelsen for Nordic Choice-koncernen.

Mediet rapporter, at Stordalen selv har vurderet sin ejendomsportefølje til at have en værdi på godt 12 milliarder kroner i starten af året 2020.

Petter Stordalen i lokalerne til Villa Copenhagen under hotellets renovering. Foto: Celina Dahl Vis mere Petter Stordalen i lokalerne til Villa Copenhagen under hotellets renovering. Foto: Celina Dahl

Samtidigt har milliardæren dog en samlet gæld på over 10 milliarder kroner, som har presset nordmandens forretningsimperium under coronakrisen.