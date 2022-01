Den imponerende patriciervilla fra 1907 på Niels W. Gades Vej 5 i Komponistkvarteret i Aarhus er blevet solgt.

Det bekræfter Lilienhoff over for B.T.

Villaen var sat til salg for 38.000.000 kroner. Det var dermed den næstdyreste bolig på markedet i Aarhus lige nu. Hvad den blev solgt for, ønsker de ikke at oplyse.

Øverst på listen kan man få fingrene i en storslået villa i Højbjerg på Ildervej 40, der er sat til salg for 38.500.000 kroner.

Patriciervillaen på Niels W. Gades Vej 5 har tidligere tilhørt den kendte guitarist og komponist i Big Fat Snake, Peter Viskinde, der boede der frem til sin død i marts 2021.

Boligen er præget af at være tidligere kunstnerejendom. Foto: Lilienhoff Vis mere Boligen er præget af at være tidligere kunstnerejendom. Foto: Lilienhoff

Villaen ligger på en vej opkaldt efter en anden komponist Niels W. Gade, og det passer meget godt til boligens stil. Den er historisk og kunstnerisk, præget af at være tidligere kunstnerejendom.

Gennem de seneste 100 år har ejendommen huset flere profilerede kunstnere, skriver Lilienhof på deres hjemmeside.

Blandt andet er der ridset digte i ruder og andre vinduer er blevet til malerier. Der er hele 12 værelser i villaen.

Grunden har 2.085 kvadratmeter. Foto: Lilienhoff Vis mere Grunden har 2.085 kvadratmeter. Foto: Lilienhoff

I nærheden af boligen er der masser natur og kyststrækningen er inden for gåafstand. Faktisk er den flotte villa placeret lige mellem Aarhus centrum, Marselisborg Mindepark, Tangkrogene og Marselisborgskovene.

Når man ser gennem de mange, flotte billeder af villaen, springer særligt én ting i øjnene: Havudsigten.

Se boligen her.