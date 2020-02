Det er et problem, der er større end de 15.000 kroner, Peter Larsen fra Freddys Bar på Vesterbro har doneret til den nu skandaleramte fond Børns Velfærd.

For når Danmarks Radio nu har kunnet afsløre, at ejerne bag Børns Velfærd har brugt stort set alle de indsamlede midler på andre formål end de erklærede indsatser for udsatte børn, ryger tilliden til hele indsamlingsbranchen.

Det frygter Peter Larsen ihvertfald nu.

»Det er helt forfærdeligt,« siger han, da B.T. ringer til ham søndag aften.

Freddys Bar på Gasværksvej på Vesterbro i København.

For tre år siden blev han ringet op af en dame, der virkede sød og professionel, og som spurgte ham, om han ville donere penge til den velgørende fond Børns Velfærd, der hjælper sårbare børn og unge.

Peter Larsen havde kort forinden talt med sin kone om, at de godt kunne tænke sig at støtte et godt formål med de penge, de tjente ved at drive Freddys Bar. Så Peter Larsen aftalte med sælgeren fra Børns Velfærd, at han og baren ville donere 5.000 kroner hvert år.

Det nåede han at gøre tre år i streg, inden Danmarks Radio ringede til ham og præsenterede ham for fondens regnskaber.

»Jeg blev så vred. Jeg synes, det er noget svineri, for de penge, jeg og mine medarbejdere har skrabet sammen, kommer ikke i de rigtige lommer,« siger Peter Larsen.

Bartenderne på Freddys Bar. Foto: Privatfoto.

DR har gennemgået fondens regnskaber med en revisor, og det viser sig, at kun fire procent af de over 20 millioner indsamlede kroner er blevet uddelt til børn og unge.

I stedet er pengene i høj grad gået til driftsomkostninger, hvilket blandt andet dækker over provision til det callcenter, der ringer donationerne hjem, skriver DR.

Og problemet vokser, for callcenteret er ejet af fondens stifter, der derfor har tjent penge på alle donationerne.

Det får skarp kritik af revisor Torbjørn Helmo Madsen, som har gennemgået regnskaberne med DR.

»Det ser absolut ikke ud til, at de gør det for at hjælpe børnene - det ser ud som om, det er for at hjælpe dem selv,« siger han til DR.

Peter Larsen fra Freddys Bar føler sig derfor snydt. De 15.000 kroner, han i alt har nået at donere til fonden, er ikke kommet sårbare børn og unge til gode.

Det skader tilliden til indsamlingsbranchen.

»Det er jo synd for Kræftens Bekæmpelse, der kommer ved husdørene, for på et tidspunkt stoler man jo ikke på, at pengene ender i de rigtige lommer,« siger Peter Larsen.

»Det er irriterende, når man så gerne vil støtte gode formål.«

Civilstyrelsen, der har ansvaret for at føre tilsyn med velgørende fonde, er gået hårdt til værks og har fyret hele fondens bestyrelse.

Den nu fyrede bestyrelse har ikke ønsket at udtale sig til DR, men skrevet i en mail, at de er uenige med Civilstyrelsen, og at de har udleveret alt materiale til den advokat, der nu skal undersøge fonden.