Et samarbejde skal være præget af tillid, respekt og åbenhed. Men disse parametre har været udfordret.

Sådan lyder det i en udtalelse fra DGI Huset i Aabybro, der oplyser, at afdelingen har fyret Claus Nørgaard Poulsen som direktør.

»Et værdiskabende samarbejde mellem bestyrelse og direktør skal være båret af tillid, respekt og åbenhed – her er vores samarbejde desværre blevet udfordret,« lyder det mere præcist i en udtalelse fra bestyrelsesformanden, Jens Jungersen, på vegne af bestyrelsen.

Men meldingen er kommet som et chok for personalegruppen i DGI Huset i Aabybro.

En samlet og enig personalegruppe beretter over for B.T., at fyringen er »chokerende« og »rystende«.

De otte ansatte fortæller enstemmigt, at de havde et godt forhold til deres chef – og at han var en vellidt figur. Personalegruppen tæller i alt otte personer.

Claus Nørgaard Poulsen har været ansat som direktør i tre år.

Personalegruppen oplyser desuden, at de ikke har fået yderligere information om, hvorfor Claus Nørgaard Poulsen er blevet fyret. Derfor kan de kun forholde sig til, hvad de har oplevet under den nu forhenværende direktørs ledelse.

Nu skal personalegruppen imidlertid have en ny chef:

»Vi har et dejligt hus med nogle meget dedikerede medarbejdere. Vi går nu i gang med processen frem mod ansættelsen af en ny direktør,« siger Jens Jungersen i udtalelsen.

B.T. har talt med Jens Jungersen, som ikke har nogen kommentarer. Hverken til fyringen eller personalegruppens melding.

»Det er en personalesag, og derfor har jeg ingen kommentarer.«

B.T. har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra Claus Nørgaard Poulsen, men han har ingen kommentarer på nuværende tidspunkt.

DGI Huset i Aabybro er et fritidskompleks for børn og voksne med sport, arrangementer og andre aktiviteter.