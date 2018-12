Fredag 7. december har den nu tidligere adm. direktør, Pernille Erenbjerg, sidste arbejdsdag i telekoncernen TDC.

Hendes afgang markerer et nyt skridt i retning af at dele koncernen op i to.

En del skal fokusere på infrastruktur, mens den anden skal fokusere på delen, der henvender sig direkte til kunderne, bekræfter TDC over for ITwatch.

Pernille Erenbjergs afgang har været klar, siden koncernen blev købt af DK Telekommunikation, der dækker over pensionsselskaberne PFA, PKA, ATP og kapitalfonden MacQuarie.

Allison Kirkby skal stå i spidsen for TDC Group.

Pernille Erenbjerg har siddet som adm. direktør i TDC siden 2015. Hendes fratrædelse blev allerede annonceret i maj, da det stod klart, at telekoncernen ville få nye ejere.

'Da vores nye ejere nu påbegynder en ny strategi, som indebærer at opdele det danske selskab i separate enheder, føler jeg, at det er det rigtige tidspunkt for mig at træde tilbage på og starte processen med at overbringe stafetten til en anden,' lød det fra Pernille Erenbjerg, da hendes afgang blev officiel.

Afskeden med Pernille Erenbjerg betyder samtidig, at Allison Kirkby overtager posten som TDC's koncernchef. Hun har første arbejdsdag i dag, mandag.

Allison Kirkby har tidligere været i en direktørstilling hos Virgin Media samt hos Procter & Gamble, der står bag mærker som Ariel, Gillette, Pampers og Tampax.