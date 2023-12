PFA Pension og PKA har solgt en andel i den store, britiske Walney Extension-havmøllepark til kapitalfond.

Pensionsselskaberne PFA Pension og PKA har sikret deres medlemmer et milliardafkast, i forbindelse med at de nu reducerer deres andel af den britiske havmøllepark Walney Extension.

De to pensionsselskaber, der tilsammen har ejet 50 procent af parken, har solgt 12,5 procent af andelene i selskabet til Octopus Energy Generation.

Salgsprisen er ikke offentliggjort, men andelene er ifølge sælgerne solgt med milliardfortjeneste oven i det løbende afkast af parkens drift.

Hos PKA glæder investeringsdirektør Michael Nellemann sig på medlemmernes vegne over salget.

- Salget af andelen i Walney er et udtryk for, at markedet for havvind er modnet, og langt flere har fået øjnene op for, at investeringer i vedvarende energiinfrastruktur er nødvendig og samtidig en rigtig god forretning. Det får vores medlemmer glæde af nu, siger han.

I PFA Pension er investeringsdirektør Kasper A. Lorentzen lige så tilfreds med, at beslutningen om at investere i grøn energi har vist sig at være rigtig.

- Markedet har udviklet sig meget siden vores første investeringer i havvind, og PFA vil også fremover være med til at udvikle fremtidens grønne teknologier, siger han.

Ud over Walney Extension har PFA også investeret i havvindmølleparken Hornsea 1. PKA er involveret i otte forskellige havvindprojekter i Europa.

Walney Extension befinder sig i det irske hav ud for den nordengelske by Blackpool.

Den er oprindeligt opført af Ørsted og består af 87 havmøller fra Vestas og Siemens, som giver grøn strøm til 600.000 britiske husstande med en kapacitet på 660 megawatt.

Da parken blev taget i brug i 2018, var den verdens største havvindpark.

Den er siden blevet overhalet af blandt andet Hornsea 2, der med en kapacitet på 1386 megawatt er mere end dobbelt så stor.

Det er Ørsted, der har opført parken, som ejes af Ørsted, Crédit Agricole og AXA i fællesskab.

