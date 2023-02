Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

58.000 danskere kommer til at få en ekstra høj skatteregning grundet en fejl – men fejlen er ude af deres hænder.

Det skriver Finans.

Sagen er den, at pensionsselskabet PensionDanmark har regnet forkert, hvad angår pensionsafkast i perioden mellem 2011 og 2015.

Samtlige medlemmer fik derfor for lidt udbetalt – helt præcis 276 millioner kroner, svarende til lidt under 400 kroner per medlem.

Pengene bliver nu udbetalt til de tidligere medlemmer med flere års forsinkelse.

Men fordi, pengene bliver sat ind på de tidligere medlemmers lønkonto – og ikke pensionskontoen, da de som bekendt ikke længere er medlem, skal der betales 60 procent i skat af pengene. Beløbene betragtes nemlig som udbetaling af pensionsopsparingen før tid.

PensionDanmark oplyser til Finans, at de ikke har haft andre muligheder end at udbetale pengene via NemKonto. Noget, en ekspert dog betvivler over for mediet.

PensionDanmark er et af de største pensionsselskaber i landet med knap 800.000 medlemmer.