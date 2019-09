Danske pensionskasser har varslet, at de vil investere 350 milliarder ekstra i grøn omstilling frem mod 2030.

De danske pensionskasser forpligtede sig i søndags til at investere yderligere 350 milliarder kroner i grøn omstilling frem mod 2030, men en række forbehold gør, at der måske aldrig bliver investeret så mange penge.

Det skriver DR Detektor.

Den store investering blev præsenteret på FN's klimatopmøde i New York som en forpligtelse af Torben Möger Pedersen, der er næstformand i Forsikring & Pension samt topchef i PensionDanmark.

Men bilag til pressemeddelelsen fra Forsikring & Pension viser, at der er tre betingelser for investeringerne.

For det første skal der i 2030 være grønne investeringer, som giver et fornuftigt afkast.

Desuden skal der blandt pensionskassernes medlemmer fortsat være opbakning til at investere grønt, og indbetalinger til pension skal fortsætte som forventet.

Derudover er der en betingelse om, at de politiske rammer stadig skal gøre det attraktivt at investere grønt.

Hvis en eller flere af de tre betingelser glipper, kan det dermed få betydning for, om de 350 milliarder kroner bliver til virkelighed.

Flere fagfolk - blandt andre økonomiprofessor Carsten Tanggaard fra Aarhus Universitet - siger til DR Detektor, at pensionskasserne reelt ikke har forpligtet sig til noget.

Torben Möger Pedersen har afvist at stille op til interview. Men vicedirektør Jan. V. Hansen fra Forsikring & Pension siger om udmeldingen:

- Investeringstilsagnet på de 350 milliarder kroner tager vi meget seriøst, og selskaberne føler sig meget forpligtede, så vi er ret sikre.

- Det, man bør være opmærksom på, er, at det er en indsats, der strækker sig over et årti, og derfor er vi nødt til at gardere os mod nogle negative begivenheder som for eksempel en ny finanskrise, der kan opstå. Det er ikke sandsynligt, men heller ikke umuligt, siger Jan V. Hansen til DR Detektor.

/ritzau/