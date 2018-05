Gruppen af pensionsfonde og australske MacQuarie oplyser, at overtagelsen af TDC er gennemført.

København. Selskabet DK Telekommunikation, der dækker over PFA, PKA, ATP og kapitalfonden MacQuarie, oplyser, at man har gennemført sin overtagelse af TDC.

Gruppen har overtaget alle aktier i TDC med undtagelse af 708.680 styk. Der er samlet 812 millioner aktier i TDC.

- Den 14. maj 2018 er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i TDC A/S, hvor DK Telekommunikation ApS vil vælge en ny bestyrelse, skriver TDC.

Bestyrelsesformand Pierre Danon skriver:

- Jeg vil gerne ønske de nye ejere tillykke med at tilbuddet blev accepteret.

Gruppen af pensionskasser og den australske kapitalfond lagde i februar et bud på TDC på 40,5 milliarder kroner eller 50,25 kroner per aktie.

MacQuarie er kendt for sit tidligere, langvarige ejerskab af Københavns Lufthavne, hvor selskabet dog blev kritiseret for at kanalisere overskuddet fra sit ejerskab i skattely.

Tilbuddet fra gruppen kom lige efter, at TDC havde annonceret planer om at købe indholdsproducenten MTG Nordic, der blandt andet ejer TV3 og Viaplay. Det er køberne dog ikke interesserede i.

- Tilbuddet er betinget af, at den betingede fusionsaftale mellem TDC og Modern Times Group MTG AB ikke godkendes på generalforsamlingen i TDC, skriver køberne.

Køberne vil investere i TDC's fysiske netværk, der leverer internet og telefoni i Danmark og andre steder i Norden.

- Konsortiets strategiske vision for TDC er, at selskabet skal være en førende deltager i den landsdækkende udrulning af fibernetværk til private hjem, 5G, coax og lignende teknologier.

- Dette vil hjælpe med at overgå den danske regerings mål for universel levering af bredbånd, således at alle husholdninger i midten af 2020'erne har adgang til 1Gb/s bredbånd, skrev køberne tidligere.

Køberne betingede tilbuddet af, at de får mindst to tredjedele af stemmerne i TDC. Det et altså nu sket.

Det er planen at TDC vil blive taget af børsen på et senere tidspunkt.

/ritzau/