Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Din partner har desværre tjent for mange penge. Derfor får du mindre udbetalt i folkepension.«

Det har været virkeligheden for mange pensionister, at de bliver økonomisk straffet, fordi ægtefællen fortsat er på arbejdsmarkedet. Men den regel er bortfaldet fra årsskiftet, så man fremover altså ikke risikerer at blive modregnet i folkepension, førtidspension eller seniorpension.

Ifølge beregninger, som er af foretaget pensionsselskabet Sampension, kan regelændringen sikre en folkepensionist godt 2.000 kroner mere udbetalt om måneden.

Markeds- og kunderådgivningschef i Sampension Anne-Louise Lindkvist har skrevet om pensionsændringerne i Avisen Danmark. Hun mener, at det vil få folk til at arbejde lidt længere.

»Vi har haft kunder, der oplevede, at forskellen på, at begge gik på pension samtidig, eller at den ene arbejdede videre, var så lille, at det ikke kunne betale sig at arbejde. Nu er den økonomiske gulerod så god, at det kan få folk til at udskyde pensionen lidt,« fortæller hun og fortsætter:

»Det ligger godt i tråd med regeringens tanker om, at vi skal blive lidt længere på arbejdsmarkedet.«

Politikerne har også planer om at fjerne modregningen, hvis man som pensionist fortsat selv er aktiv på arbejdsmarkedet. I dag bliver man modregnet i folkepensionens pensionstillæg, hvis man arbejder og tjener over 122.004 kroner om året. Og hvis man hiver mere end 359.200 kroner hjem årligt via arbejdet, så modregnes man også i folkepensionens grundbeløb.

Reglerne om at afskaffe modregningen er ikke vedtaget endnu, men det forventes, at det bliver vedtaget med tilbagevirkende kraft fra 1. januar i år.

2.000 ekstra udbetalt om måneden Beregninger fra Sampension viser, at gevinsten som følge af de nye regler, der gælder her fra årsskiftet, kan være på godt 2.000 kroner mere udbetalt om måneden. Gevinsten består i, at folkepensionisten får udbetalt mere i folkepensionens tillægsbeløb som følge af de nye regler.

Beregningerne tager udgangspunkt i en folkepensionist, som har en ægtefælle med en lønindkomst på 450.000 kroner om året, og som selv har en årlig indkomst på 183.428 kroner før skat bestående af 100.000 kroner fra egen pensionsordning, 78.564 kroner fra folkepensionens grundbeløb og 4.864 kroner fra folkepensionens tillægsbeløb.

Efter skat er indkomsten på 130.749 kroner Med de nye regler modregnes ægtefællens løn ikke længere i folkepensionens tillægsbeløb, som dermed stiger til 42.304 kroner, mens udbetalingerne fra egen pensionsordning og folkepensionens grundbeløb er det samme.

Samlet set betyder det, at folkepensionistens indkomst efter skat stiger til 153.775 kroner, hvilket altså svarer til godt 2.000 kroner mere udbetalt om måneden. Kilde: Sampension

Begge regler giver danskerne et incitament til at blive hængende lidt længere på arbejdsmarkedet. Og Anne-Louise Lindkvist tror, at det vil virke.

Hun mener, at det specielt er de ældre, som fortsat er ved godt helbred, som vil benytte sig af ordningen.

I 2019 vedtog politikerne en særlig seniorpræmie, der belønnede ældre, der fortsatte med at arbejde, selvom de var nået pensionsalderen. Denne ordning eksisterer fortsat, så man kan få en skattefri seniorpræmie på 45.415 kroner for det første år, og 27.033 kroner for det andet år. Altså 72.448 kroner i alt.

Da den blev vedtaget, blev den blandt andet i B.T. kritiseret for at være uretfærdig, da fysisk nedslidte ikke kunne gøre brug af den. Og nu er der altså lavet lovgivning, der yderligere belønner dem, der arbejder lidt længere, selv om de har nået pensionsalderen.