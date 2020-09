På trods af coronakrisen steg salget af Lego med syv procent i det første halvår, og nu har Lego-familien endnu mere at glæde sig over.

En investering i et norsk genbrugsselskab har nemlig indbragt familien Kirk Kristiansen flere hundrede millioner kroner.

Det skriver E24.no.

I juni købte familien nemlig aktier for næsten 174 millioner danske krone i energiselskabet Quantafuel, der forvandler plastik til brændstof.

Og man må sige, at den investering faldt på det helt rigtige tidspunkt. For siden er aktien steget med en voldsom hastighed.

På blot tre måneder er familiens beholdning nu steget til over en milliard norske kroner, svarende til 700 millioner danske kroner.

Aktiens stigning over de seneste tre måneder på 160 procent, har ifølge E24.no, betydet, at Lego-familien har suppleret yderligere op i aktien, og med en ejerandel på 11,5 procent er familien den største aktionær i virksomheden.

Quantafuel har hovedkvarter i Oslo, men selskabet har en afdeling i Skive, hvor processen med at omdanne plasticen foregår.

Virksomhedens idé er at gøre op med verdens plasticspild ved at sende spildplasten gennem et anlæg, der omdanner plastikken til petroleumsprodukter som diesel eller ny plast.