Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De er vant til hårdt vejr i Vendsyssel, men lige nu hænger de mørke skyer særligt faretruende over Hanstholm Havn.

Danmarks største havn for konsumfisk kæmper nemlig med økonomien, skriver Nordjyske.

Avisen citerer branchemediet Søfart, som har set nærmere på havnens regnskab.

Og det er dyster læsning:

Et underskud på 18 millioner kroner. En gæld på 626 millioner kroner og en faretruende lav likviditet.

»Det er voldsomt, og det er også større, end jeg havde forventet, da jeg sagde ja til formandsposten, men jeg vil ikke bare smide tøjlerne og sige, at det kan vi ikke,« siger den nyvalgte bestyrelsesformand for havnen, Michael Svane, til Søfart.

Han har siddet på posten siden maj.

Havnen forsøger at imødegå problemerne ved at søge om en statslig dispensation for størrelsen på kassekreditten.

Havnen har haft røde regnskab de seneste to år. Derfor har havnen kun tre år mere til at få vendt underskud til overskud. Derefter vil det store underskud overgå til Thisted Kommune, som havneloven foreskriver.