De danske fitnesscentre har mistet mange medlemmer under coronakrisen, og især Fitness World har været hårdt ramt.

Kæden har nemlig mistet intet mindre end 100.000 medlemmer siden 2019.

Pengene fosser ud af Danmarks største fitnesskæde, Fitness World. Siden 2019 har 100.000 medlemmer nemlig valgt at opsige sit abonnement fra kæden, skriver Finans.

Ved udgangen af 2021 havde Fitness World 376.000 medlemmer i Danmark. I 2019 lød antallet på 485.000. Og i samme periode er antallet af kædens danske centre faldet fra 183 til 174.

Nedgangen afspejler sig i tallene. Fitness Worlds danske forretning får nemlig et minus på driften på 45 millioner kroner.

Men fordi coronakrisen har tæret på kræfterne i fitnesskæden, har de britiske ejere, Puregym, ikke planer om at kaste håndklædet i ringen. Tværtimod.

Puregym gør nu klar til at investere stort i Danmark, hvilket fremgår i deres nye årsregnskab. Heri står der, at man vil bruge et 'markant' beløb på at overhale Fitness Worlds danske træningscentre for at 'realisere det fulde potentiale.'

Et arbejde, som ifølge kæden vil komme til at strække sig over to til tre år.

Administrerende direktør Morten Benzten fortæller til Børsen, at der både vil blive åbnet og lukket for centre rundt i landet.

Allerede nu ser det dog ud til, virksomheden går mod lysere tider. Ifølge Finans har kæden haft overskud de sidste tre måneder af 2021.

Fitness World har ud over Danmark også centre i Polen og Schweiz. Puregym ejer også fitnesskæder i Schweiz, USA og Saudi-Arabien.