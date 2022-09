Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Stifteren af tøjmærket Patagonia har valgt at donere firmaet, der er vurderet til 22 milliarder, til velgørenhed.

Det skriver Finans.

Derudover skriver flere internationale medier om, hvordan donationen sparer stifteren, Yvon Chouinard, for regning på mere end fem milliarder kroner. Han slipper nemlig for både arveafgift og andre skatter i forbindelse med et salg af virksomheden.

I stedet for et milliardbeløb lyder skatteregningen på 130 millioner kroner.

Firmaet er blevet overdraget til en fond, hvor profitten kommer til at gå til miljø- og klimaprojekter. Samtidig står det klart, at familien kommer til at beholde styringen med firmaet, da de stadig skal sidde i bestyrelsen.

Til det amerikanske medie Bloomberg forklarer juraprofessor Ray Madoff, at den slags organisationer kan være et demokratisk problem.

»Hvis nu man ville efterlade sin demokratiske stemme, efter man døde, ville det være umuligt. Men gennem den her slags organisationer kan man gøre noget, der minder om det. Og milliardæres penge er så meget mere værd end én enkelt stemme,« siger hun.