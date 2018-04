Flere end 95.000 har fået pengene tilbage for papklippekort, der blev pensioneret i sommeren 2015.

København. Movia har tilbagebetalt 55 millioner kroner til passagerer for ubrugte klippekort til bus, tog og metro i hovedstadsområdet.

Det oplyser trafikselskabet i en pressemeddelelse.

Resultatet glæder Movias kommunikationsdirektør, Camilla Struckmann.

- Vi har lagt vægt på at informere passagerne om, at de kunne få deres penge retur.

- Og når man ser på, at vi har udbetalt 55 millioner kroner til 95.000 passagerer, er vi meget glade for, at så mange har set vores informationskampagne og benyttet sig af muligheden for at få deres penge retur, siger hun.

Klippekortet i pap blev pensioneret 30. juni 2015, og det har siden været muligt at få pengene tilbage for ubrugte klip.

Det har mere end 95.000 passagerer gjort brug af.

Det er ikke længere muligt at få pengene retur for klippekort med ubrugte klip.

