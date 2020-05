SF kræver nu, at betalingsgiganten Nets helt dropper udskældte tilbagebetalingsgebyrer udløst af coronakrisen.

Det sker, efter B.T. den 23. april skrev, at Nets først afviste at droppe gebyrerne, men så vendte på en tallerken og godt vil droppe gebyret for nogle kunder – hvis de altså selv er opmærksomme og henvender sig til Nets.

Det er ikke godt nok, mener finansordfører og gruppeformand i SF Jacob Mark.

»Jeg håber, det er en fejl og ikke overlagt,« siger han.

Jacob Mark, SF. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Jacob Mark, SF. Foto: Niels Christian Vilmann

Refusionsgebyrerne løber op. Især hvis der er betalt med udenlandsk udstedte kreditkort som Mastercard og Visa.

Eksempelvis kontaktede en dansk kursusudbyder – som B.T. har været i dialog med, men som ikke ønsker at stå frem med navn – Nets for at høre, om hun kunne få transaktionsgebyret på kundernes betaling for aflyste kurser tilbage.

Betalingsgebyret på et kursus til 15.000 kroner betalt med et udenlandsk udstedt Mastercard koster 562,50 kroner.

Det kunne hun ikke.

Nej, hun skulle tværtimod betale gebyret en gang til for at få refunderet pengene for de nu aflyste kurser til kunderne, lød beskeden fra Nets.

Altså i alt 1.125 kroner i gebyrer for et aflyst kursus til 15.000 kroner svarende til et transaktionsgebyr på 3,75 procent for først betalingen og siden også tilbagebetalingen.

SF vil nu have erhvervsminister Simon Kollerup til at se på, om transaktionsgebyrer på 3,75 procent er misbrug af monopolstatus.

SF mener samtidig, at Nets af egen drift bør tilbagebetale transaktionsgebyrer for marts og april på coronaudløste tilbagebetalinger.

Nets har tidligere fået voldsom kritik for at give ledelsen lukrative aktieoptioner. Her administrerende direktør Bo Nilsson, som ifølge Børsen kan tjene 1,9 miliarder kroner på sin bonusordning. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nets har tidligere fået voldsom kritik for at give ledelsen lukrative aktieoptioner. Her administrerende direktør Bo Nilsson, som ifølge Børsen kan tjene 1,9 miliarder kroner på sin bonusordning. Foto: Liselotte Sabroe

»Hvis Nets ikke er indstillet på det, vil vi bede erhvervsministeren henstille til Nets, at de betaler de opkrævede gebyrer tilbage,« siger Jacob Mark og tilføjer:

»Jeg er interesseret i, at vi beskytter danske kunder, erhvervsdrivende og selvstændige. Vi har brug for, at Nets viser samfundssind.«

Nets oplyser til BT, at de stadig skal betale gebyrerne til betalingskortselskabet og udstederen, altså for eksempel Mastercard og den bank, der har udstedt kortet.

Nets dækker altså selv hele omkostningen i de tilfælde, hvor de går ind og slår en streg over kundens gebyr.