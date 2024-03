Der er en god stemning under overenskomstforhandlinger på vegne af offentligt ansatte, siger forhandler.

Overenskomstforhandlingerne for regionalt og kommunalt ansatte fortsætter torsdag.

Det oplyser Michael Ziegler, formand for løn og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening (KL). Han forhandler på vegne af de kommunale arbejdsgivere.

Parterne mødes efter planen for at forhandle videre fra klokken 09 torsdag, og mødet har ikke umiddelbart nogen bagkant.

- Det er ambitionen, at en aftale skal landes, men hvornår er svært at sige, siger han kort inden torsdagens møde.

- Godt nok er vi kommet langt på nogle punkter. Men nogle temaer er svære, og sådan er det i en overenskomstforhandling, lyder det videre.

Han ønsker ikke at komme ind på, hvilke temaer der bliver diskuteret ved forhandlingsbordet.

Dog føler han, at der er en god og konstruktiv stemning blandt parterne.

- Det har der været hele vejen igennem.

Sammenlagt forhandles der ifølge FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) på vegne af cirka 150.000 ansatte i regionerne og godt en halv million ansatte i kommunerne.

Akademikerne - der udgør cirka 55.000 i kommunerne og 38.000 i regionerne - forhandler dog i separate forhandlingsforløb, der efter planen først går i gang henholdsvis fredag og søndag.

Søndag faldt overenskomsten for 190.000 statsansatte på plads. De fik en stigning i lønrammen på 8,8 procent over to år.

Den plejer at udstikke rammerne for de mange tusinde kommunalt og regionalt ansatte.

Tirsdag formiddag blev der taget hul på de afsluttende forhandlinger for de regionalt og kommunalt ansatte. Man mødtes også onsdag.

Michael Ziegler mener ikke, at forhandlinger er gået langsommere end ventet.

- Det er nok meget normalt, at vi står, hvor vi gør, siger han.

- Der er i sådan nogle forhandlinger nogle temposkift, og der kan komme udspil fra parterne, som teknisk skal gennemgås. Så tempoet kan gå op og ned.

- Men grundlæggende skal vi nok komme i mål, lyder det.

På det kommunale område drives blandt andet daginstitutioner, skoler og ældrepleje.

