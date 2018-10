Parken Sport & Entertainment, der ejer FCK, tror på et bedre resultat i den fortsættende forretning.

København. Parken Sport & Entertainment tjener flere penge end ventet i de fortsættende aktiviteter og opjusterer sine forventninger for den del af forretningen.

Det fortalte selskabet i en meddelelse søndag aften, efter at der er blevet kigget nærmere på regnskabstallene for tredje kvartal.

Parken venter nu 25 millioner kroner mere i overskud i de fortsættende aktiviteter, der gælder fodboldholdet FC København, Lalandia, samt aktiviteter omkring stadion og de tilknyttede kontorejendomme.

Her er prognosen nu et plus på 75 til 90 millioner kroner før skat i 2018, mens omsætningen fortsat ses lande på mellem 780 og 800 millioner kroner.

Til gengæld tyder opjusteringen på, at der er tabt mere på den frasolgte Fitness DK-forretning end forudset.

Den samlede forventning om et underskud før skat på 155 til 170 millioner kroner i år for både fortsættende og ophørende aktiviteter består nemlig.

Parken Sport & Entertainment købte fitnessvirksomheden i 2006 for 300 millioner kroner af ejendomsspekulanten og eksbokseren Hans Henrik Palm.

- Vi er altid vågne over for gode ekspansionsmuligheder, og fitness.dk lever op til samtlige vores kriterier, sagde daværende bestyrelsesformand i Parken Flemming Østergaard.

- For det første er det et veldrevet og lønsomt selskab, der satser på kvalitet. For det andet er der tale om en branche i vækst.

Kæden har dog længe været en horribel forretning for Parken Sport & Entertainment.

I 2016 tabte kæden 138,6 millioner kroner før skat og finansieringsomkostninger.

Efter flere lukninger og en stor nedskrivning i 2017 blev tabet reduceret til 60,2 millioner kroner. Fitness.dk havde ved udgangen af 2017 45 centre i Danmark.

Parken oplyser ikke nærmere i meddelelsen, hvor i forretningen det går bedre eller dårligere end ventet.

Den fulde kvartalsrapport fra Parken fremlægges 6. november.

