Parken Sport & Entertainment har fået godkendt salget af Fitness.dk til konkurrenten Sats hos EU-Kommissionen.

København. EU har ikke tænkt sig at stille sig i vejen for Parken Sport & Entertainments salg af Fitness.dk til Sats, der er ejet af kapitalfonden Altor og Tryghedsgruppen.

Det skriver EU-Kommissionen i en afgørelse, der er offentliggjort mandag.

Ifølge kommissionen er en handel forenelig med EU's indre marked og den såkaldte EEA-aftale. EEA står for European Economic Area, som omfatter EU-landene samt Norge, Island og Liechtenstein, og sikrer adgang til det indre marked og fri bevægelighed for varer, kapital, tjenesteydelser og personer.

I slutningen af juni fortalte Parken Sport & Entertainment, at man solgte Fitness.dk for 100 millioner kroner.

'Fitness DK får med salget til Sats en ejer, der har indgående kendskab til fitnessbranchen i Norden og dermed forudsætningerne for at videreudvikle Fitness DK. Sats har flere end 200 centre i Norden - Sverige, Norge og Finland - med i alt cirka 560.000 medlemmer. Med købet af Fitness DK får Sats en væsentlig aktivitet også i Danmark,' skrev Parken Sport & Entertainment i meddelelsen.

Salget kostede dyrt i regnskabet, da værdien af kæden var opgjort til langt mere end de 100 millioner kroner.

Derfor venter Parken Sport & Entertainment nu et underskud i 2018 på 155 til 170 millioner kroner før skat. Tidligere lød forventningen på et overskud på 35 til 50 millioner kroner.

Parken Sport & Entertainment købte fitnessvirksomheden i 2006 for 300 millioner kroner af ejendomsspekulanten og eksbokseren Hans Henrik Palm.

»Vi er altid vågne over for gode ekspansionsmuligheder, og fitness.dk lever op til samtlige vores kriterier. For det første er det et veldrevet og lønsomt selskab, der satser på kvalitet. For det andet er der tale om en branche i vækst,« sagde daværende bestyrelsesformand i Parken Flemming Østergaard.

Kæden har dog længe været en horribel forretning for Parken Sport & Entertainment.

I 2016 tabte kæden 138,6 millioner kroner før skat og finansieringsomkostninger. Efter flere lukninger og en stor nedskrivning i 2017 blev tabet reduceret til 60,2 millioner kroner.

Fitness.dk havde ved udgangen af 2017 45 centre i Danmark.

/ritzau/