December har været en hård måned for børsmægler Mark Szigethy.

Fredag gik han konkurs med holdingselskabet Quint ApS, og tirsdag er den gal med datterselskabet CKM Invest ApS.

Skifteretten i Helsingør har netop taget selskabet under konkursbehandling, skriver finans.dk.

Ifølge erhvervsmediet er det Finansiel Stabilitet, der står bag konkursbegæringen.

Den kommer i kølvandet på oprydningen efter den skandaleramte Københavns Andelskasse, som er sigtet for at have hvidvasket 4,1 mia. kr.

Finans.dk skriver, at den tidligere topchef i Københavns Andelskasse René Poulsen gav Mark Szigethy ikke-godkendte lån for 12 mio. kr. bag om ryggen på bestyrelsen i Københavns Andelskasse. Derfor blev René Poulsen bortvist og fyret.

Mark Szigethy er onkel til realitystjernen Amalie Szigethy. Han var en del af den såkaldte milliardærklub, der også talte Peter Forchhammer, Erik Damgaard, Aldo Petersen og Ole Abildgaard.

Tidligere på efteråret tabte Mark Szigethy en strid til hans tidligere forretningspartner fra milliardærklubben Ole Abildgaard. Det endte med, at han og Quint ApS skulle betale et millionbeløb.

De to konkurser er ikke Mark Szigethys første. I 2011 gik investeringsselskabet MCS Holding også konkurs.