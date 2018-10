Det danske aktiemarked faldt markant torsdag morgen, men meget af det tabte blev indhentet i løbet af dagen.

København. Det danske aktiemarked åbnede med fald på over tre procent torsdag morgen, men i løbet af dagen blev stemningen noget bedre.

Det danske C25-indeks lukker 0,5 procent lavere torsdag, og comebacket skal ses i lyset af en hård periode på aktiemarkedet.

Det forklarer Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank.

- Det er en slags kork-effekt, da vi sjældent ser finansielle markeder tage samme retning lang tid i træk.

- Der vil løbende komme modreaktioner. Man skal huske på, at det danske aktiemarked var faldet syv dage i træk, siger han.

Det danske aktiemarked er samlet faldet næsten ti procent i oktober, og Jacob Pedersen betegner stemningen som panikagtig.

Det store fald fra morgenstunden skyldtes en kommentar fra den amerikanske præsident, Donald Trump.

Præsidenten angreb den politisk uafhængige amerikanske centralbank for at hæve renterne, og det skabte nervøsitet på aktiemarkedet.

Investorerne er bekymrede over, at renterne på obligationer stiger for hurtigt.

Når det sker, bliver afkastet på at investere i obligationer bedre. Desuden svækker højere renter virksomhedernes indtjening, og derfor bliver aktierne teoretisk set mindre interessante at eje.

- Man er grundlæggende nervøs for virksomhedernes indtjening. Stigende renter gør, at virksomhederne skal betale mere i renter, og der er frygt for, om de højere renter slår væksten ihjel, siger Jacob Pedersen.

Torsdag blev der offentliggjort tal for den amerikanske inflation, og det landede ifølge Jacob Pedersen inden for det forventede og bidrog også til, at aktierne fik lidt tiltrængt medvind.

- Investorerne er bange for, at inflationen løber løbsk, og derfor gav det lidt ro, at den ikke ser ud til at gøre det lige nu, siger Jacob Pedersen.

Hvis inflationen var steget for kraftigt, kunne det have fået den amerikanske centralbank til at hæve renten for at sikre, at økonomien ikke overopheder.

