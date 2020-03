De amerikanske aktier er braget ned efter et par timers handel. Det har udløst et midlertidigt handelsstop.

De amerikanske aktier styrtdykker onsdag. Der er derfor indført handelsstop på det amerikanske aktiemarked. Det sker, når det brede S&P 500-indeks falder over syv procent.

For at undgå paniske fald på børsen har amerikanerne indført nogle mekanismer, der kan suspendere handlen ved store fald. Handlen er i første omgang suspenderet i et kvarter.

Det amerikanske aktiemarked har ligesom resten af verden oplevet store udsving den seneste tid på grund af coronakrisen.

Der er åbent for handel igen, men investorerne er imidlertid ikke faldet til ro på trods af den lille pause. De tre ledende indeks, som tæller S&P 500, Dow Jones og teknologitunge Nasdaq, bakker mellem 7 og 8,7 procent.

Allerede da klokkerne ringede på Wall Street onsdag morgen amerikansk tid, var alle tre ledende indeks i fald på mellem 5,5-6 procent. Faldene kommer ellers efter, at det amerikanske aktiemarked tirsdag lukkede med solide plusser.

Det seneste handelsstop fandt sted mandag, hvor det allerede skete, da markedet åbnede.

Det første trin, der kan udløse et handelstop er, at indekset S&P 500 falder med syv procent på en dag.

Hvis S&P 500-indekset fortsætter med at falde, efter at handlen er sat i gang igen og rammer et fald på 13 procent på en enkelt dag, bliver handlen suspenderet i 15 minutter på ny.

Rammer indekset et fald på 20 procent på en dag, lukkes al handel for resten af dagen.

USA's præsident, Donald Trump, sagde tidligere på dagen, at USA lukker grænsen til Canada for al trafik, der ikke er nødvendig.

Det er ikke kun i USA, at det har været en rød dag på børserne. Det ledende danske indeks, C25, lukkede med et fald på 2,5 procent onsdag.

De store europæiske aktiemarkeder kunne onsdag heller ikke se sig fri for fald. I Storbritannien, Frankrig og Tyskland drattede de ledende indeks mellem 3,7-5,6 procent onsdag.

