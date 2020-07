Smykker, direktørstilling, luksusvillaer og millionbeløb.

Ingredienserne til en glamourøs fortælling er til stede, når man kigger nærmere på salget af en af Danmarks vildeste ejendomme, som netop har skiftet ejermand.

Der er tale om en luksusbolig bygget for et år siden, og som smykkefirmaet Pandoras administrerende direktør, Alexander Lacik, har erhvervet sig.

Han er fra Sverige, og dér har han en adresse et stykke syd for Stockholm i det smukke område Saltsjöbaden, hvor han har en kæmpe villa.

Sidste år i februar blev den svenske erhvervsmand udnævnt som topchef for den verdensomspændende danske smykkeforretning Pandora, og i den forbindelse modtog han et beløb på 18 millioner kroner i en såkaldt sign on-bonus. Han kom fra en stilling i det britiske firma Britax, skriver Finans.

Faktisk høstede den 55-årige svensker i alt en løn på mere end 29 millioner kroner i sin første tid i firmaet.

Derfor har han haft mulighed for at købe en villaen, som ligger i Nordsjælland, på en af de mest eftertragtede adresser i Vedbæk med udsigt ud over Øresund. B.T. har hentet oplysninger om erhvervsmandens køb i tingbogsattesten for ejendommen.

Han står til at skulle overtage boligen 1. oktober, hvor han kan nyde godt af en masse luksustilbud, som huset byder på.

Huset har et boligareal på 480 kvadratmeter, med en stor kælder, der byder på hjemmebiograf, bar, au pair-afdeling, bryggers og underjordisk garage på hele 160 kvadratmeter.

Derudover er der hall, pejsestue, køkken og separat anretterkøkken, en forældreafdeling med badeværelse, walk-in, terrasse og selvfølgelig også en børneafdeling samt en kontor-gæstefløj.

Huset var udbudt til 65 millioner kroner, hvilket gjorde boligen til det næstdyreste hus, der nogensinde er udbudt til salg i Danmark.

Men ejendommen, der er opført i 2019, ligger tæt på det store Rosenlund-palæ, der for år tilbage ramte boligmarkedet med en pris på 120 millioner kroner, hvilket er den højeste udbudspris på en dansk villa, skriver Boliga.dk.

Nu er Rosenlund-palæet dog faldet til en udbudspris på 75 millioner kroner. Det gør det til det dyreste hus på markedet i øjeblikket i Danmark.