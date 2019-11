Smykkeselskabet Pandora vil nulstille sig selv for at øge salget. Det sker dog ikke uden omkostninger.

For at rette op på et svigtende salg er det danske smykkeselskab Pandora ved at genopfinde sig selv.

Det sker imidlertid ikke uden omkostninger, og i perioden fra juli til september, der dækker over tredje kvartal, tabte Pandora 119 millioner kroner efter skat.

Det viser regnskabet for tredje kvartal, der er offentliggjort tirsdag morgen.

- Vores resultater i tredje kvartal var påvirket af vores bevidste kommercielle nulstilling, og vi vil fortsætte med at tage de nødvendige beslutninger, der vil understøtte en langsigtet sund forretning for Pandora, siger Alexander Lacik, administrerende direktør i Pandora, i en kommentar til regnskabet.

Baggrunden for Pandoras rebranding er især et svigtende salg over en længere periode.

I årets tredje kvartal endte omsætningen også lavere sammenlignet med samme kvartal året før, da den endte på 4415 millioner kroner mod 4982 millioner kroner i samme kvartal sidste år.

/ritzau/