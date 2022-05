De ramte plet med smykker – og de rammer også plet med investeringer.

For Pandora-grundlæggerne Winnie Liljeborg og eksmanden Per Enevoldsen kan igen konstatere, at de scorer masser af millioner.

Ifølge Børsen kan deres fælles investeringsselskab North East Group notere sig for et overskud på hele 224 millioner i seneste regnskab for 2021 – det er sådan virka 220 millioner kroner mere, end overskuddet var året inden.

Sagt med andre ord: Overskuddet er steget med 5.500 procent.

Per Enevoldsen stiftede Pandora med Winnie Liljeborg. Foto: Jeppe Bøje Nielsen Vis mere Per Enevoldsen stiftede Pandora med Winnie Liljeborg. Foto: Jeppe Bøje Nielsen

Winnie Liljeborg og Per Enevoldsen har tidligere tjent milliarder på smykkevirksomheden Pandora, som de sammen stiftede i 1979. I første omgang via et delvist frasalg af livsværket og siden i forbindelse med en børsnotering.

North East Group blev stiftet i 2013.

I en skriftlig kommentar til Børsen fortæller direktør i selskabet, Martin Høyer-Hansen, at det store afkast i 2021 især skyldes vellykkede investeringer i teknologi- og sundhedssektoren.

Man forventer dog ikke samme store aktiegevinst i indeværende år, da flere af de succesrige porteføljer overføres til Winnie Liljeborgs og Per Enevoldsens private porteføljer.

Egenkapitalen i North East Group har også fået sig et boost med 2021-resultatet og er nu 870 millioner kroner.