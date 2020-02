Pandora går tilbage på salg og indtjening. Et allerede igangsat program skal hjælpe med at rette op på det.

Det er blevet sværere for Pandora at sælge sine smykker, og det er med til at reducere overskuddet for den danske smykkevirksomhed.

Det fremgår af seneste årsregnskab fra Pandora.

Omsætningen er sidste år faldet med fire procent til 21,9 milliarder kroner, og samtidig er overskuddet efter skat dykket med hele 42 procent til 2,9 milliarder kroner.

Af regnskabet fremgår det, at Pandora har haft faldende salg på tværs af alle de geografiske regioner. Procentvis er salget gået mest tilbage i den asiatiske region.

På landebasis har Pandoras største marked også vist tilbagegang.

USA, som står for mere end en femtedel af selskabets omsætning, viser et fald på fem procent i like-for-like-salget, der er et udtryk for udviklingen i salget i de butikker, der har eksisteret i minimum 12 måneder.

For at rette op på den svære salgssituation har Pandora tidligere igangsat et program, som skal være med til at mindske kundeflugten fra de mange butikker rundt om i verden.

Pandora sælger i dag sine smykker fra over 7000 steder i mere end 100 lande.

For nylig har smykkeselskabet dog været nødt til midlertidigt at lukke en del af sine kinesiske butikker på grund af udbruddet af coronavirus i Kina.

Netop virusudbruddet bliver også nævnt i regnskabet, omend Pandora ikke kan sige noget om, hvad virusset og de lukkede butikker får af betydning for de finansielle resultater i 2020.

- Den finansielle forventning afspejler ikke nogen indvirkning fra coronavirus i Kina. I de seneste uger har coronavirus medført en uforudset nedgang i antallet af kunder i Kina og Hongkong.

- Med hensyn til, at det er vanskeligt at forudse udviklingen af situationen, kan vi ikke indregne effekten på hele året lige nu, skriver Pandora i regnskabet.

For 2020 regner Pandora blandt andet med et fald i sit samlede like-for-like-salg.

/ritzau/