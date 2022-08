Lyt til artiklen

Trods coronakrisen, krigen i Ukraine og den nuværende økonomiske usikkerhed er der massiv fremgang hos smykkekoncernen Pandora.

Pandoras administrerende direktør, Alexander Lacik, har planer om at udvide koncernen med endnu flere butikker.

Det fortæller han til Finans.

Tirsdag morgen har smykkeselskabet udsendt tal for udviklingen, og for tredje kvartal i træk er der tale om rekordomsætning.

Pandoras administrerende direktør, Alexander Lacik. Foto: Emilie Lærke Vis mere Pandoras administrerende direktør, Alexander Lacik. Foto: Emilie Lærke

Corona tvang flere Pandora-butikker til at lukke i en midlertidig periode, men koncernen har formået at komme godt tilbage fra pandemien, hvor der nu kommer endnu flere kunder i de fysiske smykkeforretninger end førhen.

»Man skal ikke glemme, at omkring 60 procent af vores kunder er mænd, der køber smykker til kvinder. De kunder vil gerne have hjælp, som kan fås i de fysiske butikker. Et andet aspekt er, at vi sælger fysiske produkter, som eksempelvis ringe, (der, red.) ofte skal prøves af kunderne. Hvis man er en ren onlinespiller, er det nok sværere i denne tid,« siger Alexander Lacik til Finans.

Til mediet fortæller Alexander Lacik, at Pandora har fundet 600 lokationer, der kan blive koncernens nye butikker. Halvdelen af disse er i USA og Kina.

Pandoras smykker kan købes overalt i Danmark og i mere end 100 lande.