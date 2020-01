Der er ikke meget at juble over på aktiemarkedet mandag, hvor de fleste tal er røde.

Men hos en af Danmarks helt store virksomheder popper de champagnen.

Smykkeselskabet Pandora stiger omkring 11 procent på aktiemarkedet mandag eftermiddag, og det kan sagtens blive endnu bedre, inden C25 lukker.

Det skyldes, at de foreløbige regnskabstal mandag eftermiddag er blevet fremlagt. Det skriver Finans.dk.

Regnskabstallene er for fjerde kvartal.

Tidligere på året kunne de ellers melde ud, at deres salg var tilbagegående i hele verden. Man forventede, at salget ville falde mellem tre og syv procent for hele året, men måske er de tal altså bedre end forventet.

Det lignede længe en stille dag for Pandora med et lille plus, men da regnskabet kom på bordet, røg kursen i vejret.

De andre danske virksomheder har ellers en rigtig hård dag på markedet. Flere selskaber som Mærsk, ISS og Jyske Bank falder med mere end to procent. Kun tre selskaber udover Pandora er i plus blandt de store selskaber på C25.