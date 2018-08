Endnu et chefskifte hos Pandora er naturlig konsekvens af flosset tillid fra investorerne, siger analytikere.

København. Med endnu et farvel til en topchef i smykkevirksomheden Pandora skal den danske virksomhed på jagt efter administrerende direktør nummer seks siden børsnoteringen i 2010.

Torsdag har selskabet meddelt, at Anders Colding Friis fratræder med udgangen af august, og at jagten på hans afløser er sat ind. Men de mange skift er ikke i sig selv et problem for virksomheden, siger senioranalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank.

- Der har været mange CEO's (topchefer, red.) i Pandora. Men nogle af dem af dem har været midlertidige topchefer på tidspunkter, hvor selskabet har været udfordret.

- Og de har været rigtigt dygtige. I hvert fald de første fem. De har formået at få Pandora ud af de alvorlige problemer, som selskabet havde i 2011 og 2012, og har genskabt investorernes tillid, siger Søren Løntoft Hansen.

Meddelelsen om afskedigelsen kommer samme uge, hvor Pandora måtte meddele aktiemarkedet, at salget ikke vokser så meget som ventet, og hvor aktiekursen efterfølgende tog et markant dyk.

Søren Løntoft Hansen vurderer, at Anders Colding Friis' afgang er en naturlig konsekvens af manglende tillid fra investorerne.

- Det ser altså ikke ret kønt ud, når man står i januar og lover markedet en vækst i 2018-2022 på mellem syv og ti procent, og at man så syv måneder senere må ud og ændre forudsætningerne for det første år.

- Så kan jeg godt forstå, at der ikke er tillid til, at man har det nødvendige indblik i, hvad der vil ske i 2020, 2021 og 2022, siger han.

Samme analyse kommer fra Janne Vincent Kjær, der er Pandora-analytiker hos Jyske Bank.

Da Pandora gik på fondsbørsen i 2010, var det med Mikkel Vendelin Olesen ved roret. Han blev siden fyret i forbindelse med en kraftig nedjustering.

Marcello Bottoli, der var medlem af bestyrelsen, blev midlertidig topchef. Så trådte Bjørn Gulden til i et års tid, hvorefter Allan Leighton blev ny topchef.

I marts 2015 tog Anders Colding Friis så over.

Bestyrelsesformand Peder Tuborgh erkender, at der har været mange skift.

- Det er rigtigt, at der i de første år efter børsnoteringen var en del skift. Men de seneste fire år med Anders Colding Friis har der været ro på, siger han.

Bestyrelsen skal nu på jagt efter en ny profil, der skal skabe resultater på baggrund af den strategi, som den afgående topchef har sat i værk.

- Samtidig skal den nye profil forny relationen til investormarkedet, siger han.

/ritzau/