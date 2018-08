Efter en overraskende nedjustering mandag fælder investorerne en hård dom over Pandoras aktier tirsdag.

København. Aktierne i Pandora falder med 19 procent tirsdag efter en nedjustering mandag aften. Faldet sænker markedsværdien af smykkevirksomheden med 9,1 milliarder kroner.

Efter 15 minutters handel kostede en aktie i Pandora 347 kroner mod 430 kroner, da børsen lukkede klokken 17 mandag. Det sker under tung handel. Efter ti minutter var der handlet Pandora-aktier for 500 millioner kroner.

Kort efter børsen lukkede mandag udsendte Pandora en meddelelse om, at den lovede vækst ikke længere forventes at komme i år.

For 2018 venter Pandora nu kun en omsætningsvækst på 4-7 procent i lokal valuta mod tidligere 7-10 procent.

Forventningerne til EBITDA-marginen - den del af omsætning, der bliver til driftsresultat - blev desuden sænket til cirka 32 procent fra før cirka 35 procent.

Det giver selvfølgelig et tillidsbrud for investorerne og markedet, sagde Sydbanks Pandora-analytiker Søren Løntoft Hansen mandag aften.

- Det ser ikke positivt ud, når man har en kapitalmarkedsdag i januar, hvor man annoncerer langsigtede finansielle målsætninger, at man her otte måneder senere skal ud at nedjustere sine forventninger og skaber fuldstændig tvivl om den langsigtede vækst, sagde han.

Det er ikke første gang, at Pandora har fået alvorlige klø efter en nedjustering. I august 2011 overraskede Pandora alt og alle med en nedjustering.

Dagen efter faldt aktien med ikke mindre end 65 procent, og sagen udviklede sig til en større skandale. Investorerne mente ikke, at ledelsen havde oplyst dem godt nok eller i tide om problemerne med salget.

Mandagens nedjustering har fremkaldt samme anke fra Nordnets investeringsøkonom Per Hansen.

- Nedjusteringen er kommet alt, alt for sent. Der har været mange chancer for at gøre det, og jeg tror ikke, at investorerne længere har tillid til, at administrerende direktør Anders Colding Friis er i stand til at navigere et selskab, der er på vej ind i en ny fase med enten lav vækst eller slet ingen, sagde han.

