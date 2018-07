Pandora oplyser torsdag, at man sænker priserne for smykkerne i Kina med 15 procent.

Smykkegiganten Pandora får torsdag formiddag hug på fondsbørsen i København.

Aktien falder med knap fem procent, så den koster cirka 430 kroner.

Reaktionen kommer, efter at selskabet torsdag har meddelt, at man sætter priserne ned på det kinesiske marked med 15 procent.

Pandora har over 170 konceptbutikker i mere end 50 byer i Kina, der er verdens største smykkemarked.

Prisnedsættelsen træder i kraft torsdag.

- Vi er fokuseret på at servicere vores kinesiske kunder og ser positivt på mulighederne for fortsat vækst i Kina, siger Kenneth Madsen, chef for Pandora Asia Pacific, i en meddelelse fra selskabet.

Da Pandora i maj udsendte sit regnskab for første kvartal, oplyste selskabet, at salget i Kina viste tegn på svaghed.

/ritzau/