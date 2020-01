Det seneste døgn er Pandora-aktien kun gået én vej. Og det er op.

Det betyder, at aktien i det danske smykkefirma i øjeblikket handles til den højeste kurs i mere end halvandet år.

Det skriver Børsen.

Pandora fremlagde mandag sine foreløbige nøgletal for fjerde kvartal, og det var det, der sendte aktien opad.

Alene mandag steg aktien mere end ti procent.

Tirsdag er den fortsat med at stige - og aktien handles ifølge Børsen nu til en pris på 348 kroner.

Mandag kom det også frem, at Pandora ser ud til at have stoppet den tiltagende salgstørke, som virksomheden de seneste år har befundet sig i, takket være en saltvandsindsprøjtning til reklameafdelingen.

Desuden viste det ifølge Ritzau, at Pandoras spareprogram så ud til at virke, idet virksomhedens estimat for, hvor mange penge de kan tjene på salget, ligger i den høje ende af, hvad der var forventet.