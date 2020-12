Der er som altid tryk på julehandlen i denne tid af året.

Men med en coronaepidemi dybt foranket i samfundet har det aldrig givet mere mening at klare sin gaveindkøb på internettet.

Og det kan man mærke hos pakkeselskabet GLS.

Her har man nemlig set sig nødsaget til nu at opfordre kunderne i erhvervslivet til ikke at tilbyde hjemmelevering.

Kø foran GLS Pakkeshop på Amagerbrogade i København, torsdag den 17. december 2020. Julegaverne købes over nettet nu storcentrene er lukket ned på grund af smittefrygt med covid-19, coronavirus. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kø foran GLS Pakkeshop på Amagerbrogade i København, torsdag den 17. december 2020. Julegaverne købes over nettet nu storcentrene er lukket ned på grund af smittefrygt med covid-19, coronavirus. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det skriver Finans.

»Vi har nået den maksimale volumen, som vi kan håndtere. Så hvis andelen af hjemmelevering stiger, vil det gøre det svært rent fysisk at nå at levere pakkerne inden for døgnets timer. Derfor vores opfordring i denne situation,« siger direktør Karsten Klitmøller, GLS Denmark, til mediet.

Der har allerede nu floreret billeder på de sociale medier af GLS-pakkeshops, hvor der er lange, lange køer med danskere, der venter på at hente deres pakker.

Alle fysiske butikker lukker fra den 25. december og med 3. januar, men storcentre allerede er lukket.